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﻿殉職「明總」家屬獲發450萬援助金

2017-04-21 列印
　　消防總隊目邱少明（明總）上月二十二日在馬鞍山吊手岩執行攀山拯救任務時不幸殉職，政府昨天宣佈根據「向捨身救人者家屬提供經濟援助計劃」，向邱少明家屬發放四百五十萬元經濟援助金。

　　身兼「向捨身救人者家屬提供經濟援助委員會」主席的勞工及福利局局長蕭偉強讚揚邱少明的英勇行為，指邱執行攀山拯救任務期間充份展現出他的專業精神、領導才能和無私情操，奮不顧身拯救及保護他人，值得致以最崇高敬意。
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