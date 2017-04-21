﻿懲教所授人以漁 助青少年重生 前刑事檢控專員 讚多技能培訓

當青少年不幸成為罪犯，不但對未來失去方向，更會恐懼在囚的「非人生活」。究竟本港懲教所的教官是否執行「極端體罰」？懲教所生活的真相又是如何？對國際上的囚犯監禁制度有深入研究的前刑事檢控專員江樂士，日前在懲教署署長邱子昭安排下，參觀前身為英國軍事訓練營的歌連臣角懲教所。江接受訪問時大讚懲教署注重囚犯更新，又表示「實在大開眼界」。記者：方嘉欣



前刑事檢控專員江樂士與退休警司妻子徐綺蓮，實地了解懲教署為青少年在囚人士提供的教育及職業訓練。江樂士指，歌連臣角懲教所是本港唯一男性青年罪犯懲教所，現時約有一百名年齡介乎十四至二十歲的青少年罪犯，署方巧妙地把軍事訓練營的舊有設施，轉化為現代化的建設，「把青年罪犯送入監獄前，懲教所是他們最後的希望，我留意到懲教所職員致力協助他們更生及培養品格，而非一味着重懲罰。」



江樂士續指，非政府機構及私人企業也會提供廣泛而實用的技術訓練，「青少年罪犯可學習語言學、潮流理髮技巧、飲食業訓練、電腦機械設計及創作複雜的金屬設計，流露出一種『事在人為』的信念。」青少年罪犯需六個月至三年的監管期，平均為十八個月，據統計一五年便有七成半青少年罪犯成功學習技能以投身社會，比一三年提升約十四個百分點。



青年犯人獲釋後仍受監督



深入研究過美國、英國及中國囚犯監禁制度的江樂士，當日參觀了食品及飲料中心，對青少年罪犯親自炮製的港式奶茶及手工蛋糕讚口不絕，知道他們獲釋後能把技能活學活用，例如在酒店餐廳工作，「對比外國，香港懲教所非常出色地在懲罰及更新訓練取得良好平衡，充份支持青少年投入社會，也繼續監督及提供協助給獲釋後的青少年，減少重犯機會及令社會變得美好。」



江樂士希望懲教所能爭取政府資助，以改善設備及聘請最優秀的專業人士提供技術訓練，也要打破社會對青少年罪犯的偏見，說服私人企業聘請他們。他寄語青少年罪犯：「被判入懲教所絕非世界末日，你能夠轉化為一個正面的經驗，在人生的十字路口上，你可以選擇放棄機會，也可以選擇把握機會裝備自己，未來就在你的手中。」



