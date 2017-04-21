﻿幅度最高近一成 領展車場加租車主叫苦

坐擁逾七萬個車位的全港最大停車場業主領展，本月初開始大幅加租，當中私家車位平均加幅近一成，旋即引起大批車主強烈不滿。隨着本港私家車發牌數量年年上升，公眾車位供應卻逐年下跌，領展吼準供求失衡帶頭瘋狂加租，全港停車場勢將爆發加價潮。



《東周刊》報道，領展旗下公屋和居屋停車場以營運開支上漲為理由，今個月開始大肆加租。其中私家車平均加幅達百分之九點八，貨車及電單車則約加百分之五，遠高於通脹水平。受影響的車主，不排除小部份屬公屋富戶，但更多是自力更生的貨車、的士司機和小商戶等草根階層。



領展瘋狂加價，變相趕絕搵食司機。例如青衣區的長發廣場停車場，月租由去年二千九百一十元，狂加至三千二百三十元，加幅接近一成一。駕駛小型貨車搵食的長發邨居民賴先生，租長發車位十多年，最終「頂唔順」離場。他怒斥領展年年瘋狂加租：「最初月租一千兩百蚊左右，之後年年加，近年加得愈嚟愈狼！上年加到兩千九百一十蚊，心諗應該到頂啩？點知佢今年又再加！公共屋邨停車場要三千幾蚊一個月，畀都要畀得心甘命抵先得㗎，三千幾蚊夠租兩間公屋啦！」



同樣大幅加租的將軍澳區，不少車主亦怨聲載道。租了寶林邨車位七年的陳先生，對於領展年年加價只能無奈接受，「啱啱由二千五百蚊加到二千七百二十蚊，加租接近一成。自己返工路程遠，養車有實際需要，唔通賣車咩？」



增「浮動車位」賺更多



除大肆加租外，領展更不斷將旗下停車場的「固定車位」改為「浮動車位」。所謂浮動位，即車主沒有特定停泊車位，全部先到先得，時租及月租的車主都可以在空置車位泊車。至去年中，領展已將最少七十七個停車場的固定車位變成浮動位，理由是有泊車人士多次反映部份停車場雖有大量吉位，但時租車主仍要排長龍，浮動制變相可更有效率「填滿」停車場，領展可搶奪更多租金收入。



有業內人士估計，領展搞浮動車位另一個目的，是部署拆售「租置計劃」屋邨內的停車場。租置計劃是前特首董建華九八年推出的政策，當年為滿足公屋居民置業的需求，於是拆售三十九個公共屋邨。由於房委會不再擁有屋邨全部住宅單位，邨內的停車場因此可分拆出售，遂被領展和炒家走法律罅「掠水」。