﻿盧寵茂讚無私：如《鐵達尼號》救命浮板 捐肝天使阿甄 無白捱刀

「用我百分之零點五死亡率，去換鄧女士九成生存率，非常值得。」二十六歲的「捐肝天使」鄭凱甄，上周四捐出自己三分二活肝，拯救四十三歲急性肝衰竭病人鄧桂思。阿甄昨天透露捐肝的心路歷程，直言鄧桂思雖要再換肝，但不覺自己白捱一刀，其肝臟能延續對方一周性命，等待屍肝續命。港大外科學系肝臟移植科主任盧寵茂形容，阿甄的活肝儼如電影《鐵達尼號》中浮於海面的木板，助女主角漂流至救生艇來臨，重燃生命。



無私捐肝的女文員阿甄上周四進行捐肝手術後，身體狀況已大致康復，前晚已出院回家。已出院的她昨天精神奕奕會見傳媒，透露手術前一度掙扎，包括捐肝風險、父親大力反對、家庭經濟狀況、對將來工作的影響以及怕痛，但最主要原因是由於一生只能捐肝一次，她擔心日後不能在關鍵時刻，捐肝救患肝炎的母親。



即使重新選擇也會捐肝



但是母親一句「救人要緊」，父親亦被阿甄的誠意打動，轉軚支持，她毅然捐肝：「用我百分之零點五死亡率，去換鄧女士九成生存率，非常值得。」雖然鄧桂思日前再接受換肝手術，阿甄不覺得自己「白捱一刀」：「用我個肝可以延續一星期生命，若無呢一個星期，基本上等唔到個屍肝。」她不諱言，若再有一次機會重新選擇，也會堅持捐肝。



阿甄祝福鄧桂思早日康復，並鼓勵其長女Michelle要堅持下去，又呼籲更多人支持器官捐贈，遺愛人間，燃點希望。



醫護團隊亦強調阿甄的善心沒有浪費，盧寵茂更形容阿甄的活肝就像電影《鐵達尼號》中浮於海面的木板：「阿甄盡咗自己全力，一塊木板嘅力量有時限，未必能夠將Rose載返屋企，但為佢浮咗七日，直至上到救生艇，佢已經達到目的，係佢救咗鄧女士。」他又指，若不是阿甄捐肝救人，死者家屬或未必願意捐出屍肝。



可吃流質食物 兩月後才復工



港大外科學系肝臟移植科臨牀副教授吳國際指，阿甄康復進度理想，其肝臟在手術後兩三天已回復至正常水平，可吃流質食物，現時肝功能與常人相差無幾，但需避免做粗重工作，約一至兩個月後才可復工。至於阿甄胸骨以下留下了一個倒「L」形的一呎長傷口，另一副教授陳智仁說，她肚皮的承受能力約三個月至半年後，便會回復八成。