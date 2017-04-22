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﻿鄧桂思未脫危險期 點頭有反應

2017-04-22 列印
　　好媽媽鄧桂思前日進行第二次換肝手術，醫療團隊昨天透露，鄧女士目前進展比較理想，雖未脫離危險期，但情況穩定。

　　港大外科學系肝臟移植科主任盧寵茂表示，鄧桂思昨早曾睜開眼，能點頭和活動手指，並有意識，醫護人員叫她名字時有反應。他指，鄧女士新肝的驗血指數穩定，黃膽素亦開始下跌，反映新肝功能理想，幫助她其他器官恢復功能，但需留意新肝感染細菌的風險。

　　港大外科學系肝臟移植科臨牀副教授吳國際指，鄧桂思腎功能已恢復一半，仍要洗腎，有望一兩日內移除呼吸機，未來一星期是關鍵時間。他續稱，雖然第二次肝移植手術的成功率比第一次低，但瑪麗醫院過去施行五十七宗同類手術，病人於五年內生存率達八成半，高於七成半的國際水平。
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