﻿永升入主 鄭家純當大股東 有線削兩億開支邱達昌：或裁200人

有線寬頻終獲「白武士」拯救，與永升（亞洲）達成十億元注資協議。永升（亞洲）主席邱達昌表示，入主有線後會開源節流，期望以一次性措施削減兩億元開支，不排除裁員最多一成，即約二百人，又指本地及中國新聞是有線「拳頭產品」，尊重新聞自主，但為配合強化財經新聞，或會調動部份人手負責財經新聞。



注資協議包括透過供股集資逾七億元，由永升包銷，另外三億元是將九倉持有的債務轉為股份；永升目前由新世界發展主席鄭家純持股逾四成半，完成注資後，鄭家純將成為有線新大股東。



邱達昌表示，有線每年蝕三億元，冀一次性削減兩億元開支，惟暫未有定案，不排除最多裁減一成員工，即約二百人，「傳媒唔同其他生意，最大資產是人才、人力，希望對人力嘅削減愈少愈好。」他說，回本至少需時三年，又指若七億元資金仍不足夠，永升四位股東有能力繼續投入資金。



尊重新聞自主 加強財經報道



被問及平日有否收看有線時，邱達昌笑言：「以前睇now多」，但近日多看有線，認同本地及中國新聞是有線的「拳頭產品」，尊重新聞自主，又認為在「一帶一路」發展下，經濟資訊很重要，未來或調派港聞或中國新聞人手，加強報道財經新聞。



對於會否保留收費及免費電視牌照，他說牌照的投資要求不算高，相信有足夠財力支持，又指若成功入主有線，將放棄正申請的免費電視牌照。



有線寬頻主席兼行政總裁吳天海說，已簽訂有約束力合約，但尚要通過四大關卡，其中有線已於本周二向政府要求將接受新收費電視牌照的日期延至下月三十一日；另需小股東投票支持注資方案；另外兩關是要獲通訊事務管理局及證監會批核，預料整個交易待九月中才能完成。



通訊辦稱，至今未有收到有線電視及奇妙電視股權變動的申請，會密切留意事態發展。