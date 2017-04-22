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﻿強調非「紅色資本」 「哪間企業沒內地生意？」

2017-04-22 列印
■受供股消息拖累，有線股價昨大起大落。
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　　新世界發展主席鄭家純有望入主有線，永升（亞洲）主席邱達昌形容，與鄭家純過去二、三十年來合作無間屬「最佳拍檔」，洽談有線的合作計劃「十分鐘搞掂」，又強調兩人都不是「紅色資本家」，反問哪間企業沒在內地做生意。

　　邱達昌指自己多年來對電視業的熱誠無減，相信本地電視業不會滅亡，又指永升申請免費電視牌照兩年，但因原本第二大股東並非長期居港，受制於法例未能被豁免，遂邀請鄭家純加入。

股價大跌後倒升16%

　　被問及若有線股東不批准供股方案，是否意味有線需要結業，他直言：「愛莫能助，要睇有線決定。」

　　受供股消息拖累，有線股價昨大起大落，最多急挫約兩成半，下午又倒升近兩成半，收市升一角，報七角一仙，全日升一成六，成交達三億四千五百萬元。
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