﻿「打釜頭」五年300萬 判囚失婚婦指前夫陷害

廣告公司東主習慣用空白支票向妻子支付家用，但一三年卻發現妻子報大數「打釜頭」，例如「加幾個零」將五十元竄改成五萬元，結果五年間將三百多萬元據為己有。東主揭發後報警，妻子去年在裁判法院被裁定一項企圖盜竊及兩項盜竊罪罪成，被判監共五個月。已離婚的被告昨就定罪及刑期提出上訴，指前夫並非誠實可靠證人，處心積累陷害她。法官聽取雙方陳詞後押後裁決。



獲准保釋上訴的三十七歲被告林祉彤昨親自陳詞，「大爆」前夫陳志豐隱瞞資產，指他在原審法庭上否認資產總值過千萬，並指自己只剩下一部貨車，但離婚官司的呈堂文件中，運輸署資料顯示前夫擁有保時捷跑車、電單車及貨車。林激動地說：「本來只是閉門家事，但他為了不想分身家，不但離婚還報警，更民事起訴我」，批評前夫「根本處心積慮要陷害我！」



控方指其前夫指示銀行職員若有大額支票流動便需通報，而化驗專家證實支票被人修改，林亦同意是她填寫支票，因此裁判官有充份基礎接納證供。



林提出刑期過重，七年婚姻間令她身心飽受折磨，婚後兩年已需接受精神治療，亦曾經自殘以減輕痛苦，「我不斷服食精神科藥物，受藥物影響下犯錯，每兩星期覆診一次，已經得到很大懲罰。」她又稱前夫與她的離婚官司打了三年，最近又突然放棄兩名正讀小學的女兒撫養權，令她要獨力撫養兩女，感到很大壓力。



高院暫委法官陳廣池指，法庭只能處理涉案支票之事，准她繼續以一萬元保釋外出，但要定期到沙田警署報到及不得離港。



案件源於被告三十九歲前夫陳志豐，原本非常信任被告，故經常簽署空白支票，讓她自行填寫金額及抬頭代為繳付子女書簿費及生活雜費等。但陳在一三年九月開支票時突遭彈票，始發現戶口缺錢，核數後揭發被告在○八年六月至一三年八月期間在一百二十五張支票上「做手腳」，以及在空白支票上報大數，合共騙取達三百六十八萬元，遂在一四年十月向警方報案。被告去年被判監五個月，獲保釋等候上訴，二人七年婚姻亦告吹。