 Advertisement
  • 2017年4月22日 星期六
  • 21º
  • 64%
熱門： 葉繼歡城城擺酒捐肝聯合航空急症室加價

日報新聞 > 港聞

﻿促新政府就23條立法 學者：中央或主動「出手」

2017-04-22 列印
■鄒平學指，基本法廿三條立法問題一直被妖魔化。
Previous Next

　　中澳法學交流基金會昨在港舉辦「香港回歸二十周年法政論壇」，港澳辦法律司副司長奚俊堅指出，「一國兩制」前無古人，運作過程難免遇到挑戰，特別是面對香港的港獨思潮興起，如何為《基本法》廿三條立法以保護國家主權；同時面對立法會拉布干擾政府施政，如何理順行政、立法、司法三權運作關係，達致行政主導等。

　　深圳大學法學院副院長鄒平學在論壇上表示，新一屆特區政府當務之急是完成《基本法》廿三條立法，保障國家安全，否則中央可能運用對香港的監督權力，主動「出手」立法。他強調，廿三條「立不立（法）不應有分歧」，認為問題一直被妖魔化，令立法一再拖延，亦令特區政府無法應付分裂國家和顛覆政府的行為，又認為特區政府毋須等待社會完全達致共識，應盡快完成立法工作。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd