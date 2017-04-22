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﻿西貢「捲聲」三天反爆竊

2017-04-22 列印
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　　鑑於剛過去的復活節假期，西貢及將軍澳區共發生六宗爆竊案，較去年同期有輕微上升，數日前警方更拘捕四名雙程證及非法入境者，檢獲爆竊工具及刀片等；警方為遏止爆竊案，昨日起一連三天，在西貢區展開代號「捲聲」反爆竊行動。

　　行動首天，昨午三時許，東九龍防止罪案科、將軍澳特遣隊、機動部隊及警犬隊（見圖），以及多條鄉村代表及警民關係組等四十人，到清水灣道井欄樹村向村民派發宣傳單張，希望村民加強防盜及爆竊意識，加裝閉路電視及安裝窗花，發現可疑人應報警求助。
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