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﻿煙包健康忠告面積擬擴至八成半

2017-04-22 列印
　　政府擬將煙包健康忠告擴大面積至八成半，及將圖像增至十二款，有關建議昨日刊憲，若獲立法會通過將於十月二十一日生效。業界憂慮忠告太大或覆蓋防偽標記會助長私煙，又質疑沒有科學數據證明其成效。

　　雪茄業代表黃春光表示，雪茄上的健康忠告若擴大，或覆蓋原產地及廠家的防偽標記，助長私煙市場。
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