 Advertisement
  • 2017年4月22日 星期六
  • 21º
  • 64%
熱門： 葉繼歡城城擺酒捐肝聯合航空急症室加價

日報新聞 > 港聞

﻿誤信包裹涉刑案 再有女子遭電騙129萬

2017-04-22 列印
■電騙案件不絕，警方曾在港拘捕內地騙徒。資料圖片
Previous Next

        再有市民遇電騙黨損失巨款！警方前日接獲一名女子報警，聲稱疑遇到冒充速遞公司的電騙案，被騙徒提走銀行戶口內一百二十九萬元。

        警方表示，前晚八時，一名三十一歲姓曹女子報警，表示於本月十一日，接獲自稱速遞員陌生男子電話，聲稱其包裹涉及刑事案，其後電話轉駁至一名女子，對方聲稱是執法人員，指曹涉嫌與一宗刑事案有關。

　　該名女子其後要求女事主在內地開設銀行戶口，並存錢入戶口作保證金及協助調查等。事主不虞有詐，多次按指示共存入一百二十九萬元至戶口。

  直至前晚她才發覺有可疑，懷疑受騙，到北角警署報案。警方初步調查，案件列作以欺騙手段取得財產，交由東區警區刑事調查隊跟進及追緝騙徒，暫時沒有人被捕。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd