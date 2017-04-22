﻿聲稱碌卡都有兩成回贈 直銷公司搵新人入會掠水

消費發票當錢使？以消費回贈作招徠的「超筍」搵錢方法近期在網上大事宣傳，一個自稱在全球擁有近一百五十萬會員的直銷公司向本港消費者招手，聲稱只要繳交一千元月費後，每次碌卡都有兩成回贈。《東周刊》記者到其「招商會」，發現有會員稱入會後月入七萬二千元，搵真銀方法是介紹新人入會，更聲稱公司與萬事達卡聯營提款卡，但萬事達否認曾推出該卡。



《東周刊》報道，近月多個WhatsApp群組流傳一則短訊，聲稱一場「消費革命」已展開，只要入會，就能以消費創造被動收入，更強調特別適合無業人士，呼籲眾人出席每周舉行的「五星招商會」了解箇中玄機。



記者到場發現，現場五十多人大部份是中年人士、師奶及年輕上班族。主持人介紹該公司是一間在全球擁有近一百五十萬名會員的直銷公司，會發「黑卡」供會員提款，並聲稱此卡與萬事達卡合作推出。主持人說，入會後平日用任何一張事先已登記的信用卡碌卡，或用八達通消費，拍下消費收據再上載至公司網頁，就可享有兩成現金回贈，每個月最多可獲二千元。



聽落好容易，但詳細追問下才發現，實際上條款多多。新會員最快可在入會後六十七日才收到第一筆回贈，但期間要繳交近三個月、共三千元月費，而且消費額有限制，每張簽帳消費額只限四十至二千四百元。



消費回贈來自新人入會費



現場有會員示範利用手機應用程式申領回贈的方法，實際上會員的消費回贈並非該直銷公司直接支付，而是用新人入會費清付。被問及如找不到新人入會，可如何提取，他直言「咁就無得攞，直至你搵到人入會先有。」一名綽號「男神BB」的會員更落力介紹招攬新人的獎金機制，聲稱自己可以藉此月入七萬二千元。



有市場學者拆解這個消費回贈計劃，認為會員心態似買金融產品。有網民分析指，扣除會費開支後，會員實際淨賺回贈金額，只佔總簽帳消費額的百分之九，並非該公司聲稱的兩成。萬事達卡回應指，旗下沒有一個獲認可、與該直銷公司有關的聯營卡計劃。