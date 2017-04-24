﻿星級大狀加盟增戰力 七警上訴律師大變陣

七名警員佔中期間在金鐘變電站外毆打公民黨前成員曾健超，被區域法院裁定襲擊致他人受傷罪成，各判囚兩年。為支援七警上訴，由譚惠珠牽頭的「敬言仁基金」籌得逾二千萬元。消息指，七警鑑於上訴是否成功關係到警隊形象，也影響同袍士氣，故決定「大變陣」，加聘本地擅長打刑事上訴案的五位「星級資深大狀」，包括前大律師公會主席郭兆銘、黃敏杰、謝華淵、余承章和鄧學勤等，另案中總督察黃祖成更希望聘請英國御用大狀Tim Owen。新加入各資深大狀均願以友情價出戰，各收一百一十萬。同時代表案中兩名上訴人的大狀則收約二百五十萬元。記者︰徐曉伊



消息稱，七警被定罪判刑後，分別在赤柱、東頭及塘福三個監獄服刑，他們未能商量聘請大狀事宜，全權交由案中的總督察黃祖成「話事」。雖曾在割喉虐殺兩名印尼女子案件中代表英國銀行家抗辯的英國御用大律師Tim Owen已答允代表黃祖成出戰，但鑑於他為「外援」大律師，事前必須獲香港大律師公會及高院首席法官批准來港出庭。有法律界人士表示，七警案僅屬一般襲擊案件，當中不涉重大法律爭拗或公眾利益，故Tim Owen未必會獲批來港。



英御用大狀任「外援」待批



本報得悉，警隊管理層高度關注七警案發展，七警亦了解上訴一役須「加強」原班律師團隊陣營，當中四位大律師會「留低」，分別是曾代表前政務司司長許仕仁的大律師蔡維邦、前警務總督察鍾偉強、前刑事檢控專員薛偉成的妻子林芷瑩，及清洪徒弟鄧皓明，但大律師鍾偉強則「轉會」，由原先代表第五被告警員陳少丹，現改為代表首被告總督察黃祖成，黃祖成除了想聘英國御用大狀Tim Owen外，亦已聘請「本地薑」前大律師公會主席郭兆銘資深大律師助陣，可謂陣容鼎盛。



清洪兩徒弟加入



案中次被告高級督察劉卓毅則加聘曾代表郭炳江打官司的前大律師公會副主席余承章資深大律師，大律師鄧皓明則為他的助手。第三被告警長白榮斌改聘曾替海域集團前主席葉劍波商業詐騙案打甩控罪，以及地下錢莊洗黑錢案上訴成功的資深大律師黃敏杰出戰。另外，資深大律師鄧學勤則同時代表第四被告劉興沛及第七被告黃偉豪，鄧學勤為前行政長官曾蔭權案的辯護大狀之一。先後為劉夢熊打甩高院串謀訛騙案以及陳志雲終極上訴的資深大律師謝華淵，亦會同時代表第五被告陳少丹及第六被告關嘉豪。



今次新加入「上訴團隊」的資深大狀黃敏杰及余承章均是「金牙大狀」清洪的徒弟。至於謝華淵資深大狀將加入曾是警務高級女督察的江小菁大律師為助手。七警早前已向上訴庭提出推翻定罪及要求減刑，他們將盡快會提出保釋等候上訴的申請。



七名被告包括總督察黃祖成（四十九歲）、高級督察劉卓毅（三十歲）、警長白榮斌（四十三歲）、警員劉興沛（三十九歲）、陳少丹（三十二歲）、關嘉豪（三十三歲）及黃偉豪（三十七歲）。陳少丹另因在中區警署掌摑曾健超，被裁定普通襲擊罪成。



曾健超襲警拒捕判囚



引發事件的主角曾健超早前在裁判法院經審訊後，被裁定襲警及拒捕罪成，判入獄五星期，曾健超不服定罪向高院提出上訴，但曾健超突於上月二十一日放棄上訴，願意即時入獄，扣減假期後只需服刑三十一天，即於本月二十日已刑滿出獄。