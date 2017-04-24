﻿手機程式租車 上周投入服務

「Gobee.bike」從本月二十日推出，服務提供地點主要於新界東部，包括沙田、馬鞍山、大圍、大埔等，暫時已投入約一千部智能單車，預計七月底增至二萬部、本年末再增至三十萬部，覆蓋港島及九龍區。



「Gobee.bike」打正全球「共享單車」的潮流，其特點是「周街泊」、「周街租」，使用者只需下載手機應用程式，登記信用卡資料及支付三百九十元按金，便能按照互動地圖覓得停泊在附近的單車。



如欲租借單車，使用者只需以手機掃描單車上的QR Code，才能解鎖單車；手機程式亦有十分鐘預約功能。使用時每半小時收費五元。使用者還單車時，可泊在任何指定地點。將車上鎖後，會透過手機程式完成付款。