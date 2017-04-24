﻿影相反惹爆竊疑雲 三鐵路迷夜潛沙中線地盤

九龍灣沙中線港鐵發生爆竊疑雲，三名鐵路迷疑為了拍攝沙中線內車站及路軌等環境第一手圖片，昨凌晨夜闖地盤時，被保安發現他們潛入地盤及誤會其爆竊報警。警員到場將三鐵路迷帶署調查後，案件列擅闖路軌處理，未有人被捕。



現場為啓德發展區沐虹街的港鐵沙中線地盤，昨凌晨一時許，一名四十二歲非華裔保安員在地盤巡邏時，發現地盤內有可疑人，上前喝止，證實有三名均十七歲，分別姓黃、姓張及姓李少年，潛入地盤內，一度懷疑他們欲進行爆竊報警。



警員到場，通知地盤負責人返回助查及點算，證實地盤沒有損失及任何財物損毀。截獲三名少年則表示欲進入路軌拍攝第一手照片，其後警員將他們帶上警車返警署進一步調查，證實他們並非爆竊，案件改列擅闖路軌處理，警誡他們後釋放，事件中無人被捕。



