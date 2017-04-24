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﻿曾宿澳門巴黎人酒店　三港翁退軍症一命危

2017-04-24 列印
　　三名居港老翁感染相同基因排序的退伍軍人症，並曾於潛伏期內到過澳門巴黎人酒店，其中一人情況危殆，一人情況穩定但仍留醫，另一人已出院。澳門衞生當局已到酒店噴水池、按摩池、泳池及自來水系統，抽取樣本進行化驗，預計需時十天。

　　三名感染者分別於去年十二月底、今年一月及三月到訪及入住澳門巴黎人酒店，澳門衞生局方已即時要求暫停酒店的噴水池運作，並對按摩浴池、泳池、自來水系統進行徹底清洗及消毒。對於衛生防護中心早前公佈個案時，未有透露患者均到訪涉事酒店，食物及衞生局局長高永文指，追蹤工作需時，強調中心與澳門當局保持非常緊密的聯繫，跟進事件。
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