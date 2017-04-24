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﻿斧頭賊再劫便利店掠5800元

2017-04-24 列印
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　　持斧賊疑食髓知味，六日內兩度打劫便利店！昨凌晨近二時，長沙灣順寧道寶熙苑商場一間便利店，被一名戴鴨舌帽及帶着一個黑色袋男子闖入行劫。賊人亮出一把斧頭指嚇店內兩名女職員，威脅道：「攞晒啲錢出嚟！」兩女職員不敢反抗，賊人最後掠走收銀機內約五千八百元現金逃去。

　　事後一名五十五歲姓蘇職員報警，案中無人受傷。警方一度在現場兜截可疑人，但未有發現，其後翻查現場「天眼」蒐證。案件列作行劫處理，交深水埗警區刑事調查隊第十隊跟進，探員正通緝一名四十來歲、高約一點八米的中等身材男子歸案。

　　上周二凌晨，屯門山景邨商場一間便利店，同遭一名戴鴨舌帽的持斧男子行劫，損失八千六百元現金。由於兩案手法相似，警方初步相信為同一名賊人所為。
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