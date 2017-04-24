﻿地中海飲食助防ADHD？

很多人都知道，地中海飲食可減少血液中膽固醇水平，助防心血管疾病如心臟病，近年更有研究指，它或有助改善專注力不足及過度活躍症（ADHD）。文：衞兒



米施洛營養護康中心註冊營養師陳穎心說：「過往，一些經常坐立不定、動個不停、上課難以專心的小孩，常被誤以為是較頑皮的孩子。然而隨醫學發展，已有研究證實，這些孩子的行為有可能是因為患上專注力不足及過度活躍症（ADHD）所致。」近年，ADHD愈來愈被廣泛關注及正視，現時發現每百名兒童中便有五至六名患有ADHD，而估計全港已有超過四萬名兒童被確診。



或關乎高糖飲食



ADHD孩子會比同齡兒童活躍及集中力較低，一般都無法安靜下來，經常表現出精力旺盛，更有可能影響他們的學習。雖然醫學界至今還未完全找出其成因，但相信這跟腦部疾病、腦部化學傳遞或物質失去平衡及家族遺傳等因素有關。不少研究都希望可以找出可預防或改善ADHD的方法。在飲食上，高糖份的食物可能與ADHD有關，經常進食高糖份食物的小孩患有ADHD的機會可能較高。



研究中有一百二十名兒童及青少年參與，分為有ADHD症狀，以及沒有ADHD症狀兩組，每組分別有六十人。研究人員通過份析這兩組參與者的飲食調查問卷，探討飲食與ADHD的關係，結果發現維持地中海飲食模式的兒童及青少年，被確診ADHD的比率較低。而經常進食高糖份食物、高糖飲品、較常於快餐店進食及不吃早餐的兒童和青少年，被確診ADHD的機率則較高，但由於這研究的規模較少，因此未能提供非常有力的醫學證據，支持地中海飲食可預防ADHD的說法，研究人員指，仍有待進一步的深入探討，加以確認。



研究尚待確定



雖然有關研究仍需要再跟進，但地中海飲食向為健康飲食模式，故大小朋友按此模式進食，亦有利健康。地中海飲食建議飲食上所攝取的纖維量及較健怡的不飽和脂肪量均較多。一般以蔬菜、水果、豆類、魚類（尤其含奧米加三脂肪酸的深海魚如三文魚、吞拿魚、鯖魚等）、全穀麥食物、果仁、橄欖油等食物為主，肉類、蛋、奶類及糖份則較少。



讓小孩自小培養營養均衡的飲食習慣非常重要，以地中海飲食為健康飲食的基礎，不但有機會減低ADHD的機率，亦有可能減低日後患心血管疾病、糖尿病、高膽固醇、高血壓等長期病患的風險，故值得家長們參考。