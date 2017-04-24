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﻿港鐵學院再招生九月開課

2017-04-24 列印
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　　港鐵學院去年推出首期課程反應熱烈，其中鐵路工程高等文憑的三十二個學額吸引逾百人申請，港鐵學院昨宣佈今年六月將再次招生，預計九月開學。

　　為培訓鐵路管理和營運人才，港鐵學院去年開辦高等文憑和多個短期課程，吸引不少資深資訊科技人員和現職港鐵車廠員工報讀。三十四歲的陳光宗在銀行任職資訊科技助理經理，計劃修畢課程後轉投鐵路行業。

  現職港鐵車廠營運主任的林卓明，則希望透過課程自我增值，更了解供電和訊號系統。港鐵學院校長張少華指，畢業學員有機會獲聘為初級工程師或技術員。首屆鐵路工程高等文憑課程三十二個名額，最終吸引逾百人報讀，第二期課程將於今年六月招生。學院另開辦多個短期課程，提供模擬駕駛訓練，至今已有逾二百人次報讀。
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