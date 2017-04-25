﻿九名G4庭外護送 煲呔保釋與妻溫馨晚膳

前特首曾蔭權今年二月被裁定公職人員行為失當罪成，判囚二十個月，他昨天向上訴庭申請保釋等候上訴，獲准以現金十萬元擔保外出，期間不准離境。曾蔭權隨即恢復前特首待遇，獲九名警方要員保護組人員（G4）護送離開。他離開法院羈留室時稱：「我仍然信香港人，愛我嘅香港。」



曾蔭權昨午約二時四十分獲上訴庭批准保釋外出，近下午五時半有多名G4開始與懲教職員討論安排，有一兩名G4進入羈留室，不久出來，一字排開。約十分鐘後，曾蔭權辦妥手續，在約十名懲教職員開路及九名G4陪同下步出羈留室門口，即受大批記者包圍。



「心酸非能筆墨形容」



曾蔭權表示，他患哮喘，說話未必清楚，抱著「好感恩」心情，能見家人，他又說：「呢段期間有好多筆墨唔能夠寫出嚟嘅心酸。」他又表示：「我都係信香港人，愛我嘅香港。」



獲致電慰問 包括黃仁龍



他特別感謝無數市民、朋友、同事第一時間寫信及卡慰問，表達對他的支持，同情和信任，「信任我係清白」；另感謝不同宗教團體，帶給他靈命上的營養。他稱特別敬重懲教職員，待他與其他在囚人士一樣不偏不倚，互相尊重，「我對佢哋係特別尊敬」。曾蔭權及後由G4護送下，登上一部七人車離開，返抵畢拉山寓所。



據悉，曾蔭權返回寓所後，與妻子相擁，一家人晚上到深水灣高爾夫球會用膳，該會所有多間餐廳，包括中菜廳茵亭、西餐廳Fairway Bistro ＆ Grill等。曾蔭權亦不停透過手機收到各方親友的問候訊息及來電，當中包括前律政司司長黃仁龍。特首卸任後可享多項待遇，包括獲G4保護、使用政府座駕及使用前特首辦公室等。曾蔭權昨天獲九名G4保護，他出入的地方均須先作安檢搜查。



