﻿法庭禁報道保釋理由 煲呔可回家親人喜極而泣

被裁定公職人員行為失當罪成服刑兩個月的前特首曾蔭權，今年九月須面對一項行政長官接受利益罪重審。控方昨指為免影響重審，對曾蔭權構成影響，希望法庭頒令禁止傳媒報道保釋理由，惟上訴庭副庭長楊振權認為現有法例已規定限制報道保釋申請，所以毋須特別下令。



控方英國御用大律師David Perry昨日表示，由於曾蔭權仍須於九月二十六日就行政長官接受利益接受重審，為免對曾蔭權構成影響，故希望法庭下令禁止傳媒報道今次庭上內容。



楊官指，《刑事訴訟程序條例》清楚列明任何保釋申請只准傳媒報道六項事宜，包括被告姓名、控罪性質、控辯雙方大狀姓名、何級法院及案件押後至何時，違者可罰款五萬元及入獄六個月。他認為既然已有法例規定限制報道保釋申請，所以毋須特別下令。



原本在赤柱監獄服刑的前特首曾蔭權，本月十三日氣管不適被送到瑪麗醫院羈留病房接受治療，他昨日早上穿上西裝和戴上煲呔，由囚車押送到高等法院應訊，頭髮雖明顯斑白，但精神不俗。



接受利益案九月重審



曾蔭權家人包括其幼子曾慶淳、胞弟曾蔭培等昨日均到庭旁聽。曾鮑笑薇在法院門外指，丈夫的病情反覆，但一定要康復，希望他能盡快出獄與家人團聚，她又感謝市民、朋友、舊同事的支持，十分感激他們的愛護。



在庭上曾蔭權步出囚室時，隔着犯人欄玻璃跟家人揮手打招呼，其太太、幼子及胞弟走近犯人欄與他短暫交談，曾蔭培及其妻透過犯人欄的縫隙跟曾蔭權拉手，直至懲教人員發現阻止。控辯雙方陳詞時，曾蔭權不時望向太太，其間曾向身旁的懲教人員索取哮喘噴霧吸了一口。



曾蔭權聞悉獲准保釋後，一度低頭閉目，然後與太太對望微笑，曾太與兒子輕抱，兩人面露微笑。曾蔭權胞妹曾璟璇起初似不知胞兄獲准保釋，直至旁人提醒才知獲批，她表現激動，與身旁的曾蔭培妻子相擁，喜極而泣。



現年七十二歲的曾蔭權，於今年二月被裁定公職人員行為失當罪成判監二十個月，至於一項行政長官接受利益罪，因陪審員未能達成裁決，將於今年九月二十六日重審，估計審期為二十五天。