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﻿美股中段升214點

2017-04-25 列印
　　美國股市本周首個交易日上揚，杜指中段報二○七六二點，升二百一十四點；納指則報五九七八點，升六十七點。滙控美國預託證券價格中段見六十三點四九港元，升零點四九港元；中移動美國預託證券價格則見八十二點八四港元，升零點○四港元。紐約期金中段報每盎司一千二百七十六點一美元，跌十三美元。
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