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﻿申訴署接納機管局酌情發禁區證

2017-04-25 列印
■申訴署報告指，機管局向鄭李錦芬發管制人員准許證並非不合理。
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        由前特首董建華牽頭成立的智庫團結香港基金會，總幹事鄭李錦芬去年六月率團參觀香港機場時漏帶身份證，仍獲准進入禁區參觀。申訴專員公署昨發表主動調查報告，以不點名方式指，有關事件中漏帶身份證的人士負責帶隊參觀機場禁區，代表其組織致辭及致送紀念品，雖未能出示身份證，但有公務原因須緊急進入禁區，並獲機管局確認身份。

        公署認為，機管局運用酌情權發出進入禁區的證件，並有人員全程陪同，加上參觀行程不包括機場控制塔，機管局的做法沒有造成保安漏洞，申訴專員亦接受機管局就事件的解釋。
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