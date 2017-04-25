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﻿哮喘患者輕視病情 半數不帶急救藥

2017-04-25 列印
　　本港超過三十三萬人患有哮喘，香港哮喘會調查發現，不少哮喘患者輕視病症的嚴重性，只有約半數受訪患者每日使用吸入式預防藥物，更有半數不會隨身攜帶急救藥物。呼吸系統科專科醫生指，患者及家人應提升用藥意識，避免病發甚至死亡。

　　香港哮喘會去年九至十月訪問一百二十五名哮喘患者，發現他們用藥情況參差，只有約半數受訪患者會每日使用吸入式預防藥物，六成四只會在病徵出現時才使用，更有三成三是傷風、感冒時才用。另外，只有約半數受訪者會隨身攜帶急救用的氣管舒張藥物，其餘認為沒有需要或只是會在病發時才帶備。

　　該會主席陳永佳認為，研究反映患者用藥依從性和危機感很低，指當哮喘病發時患者或難以處理。該會醫學顧問林冰指，預防性藥物如吸入器對病情控制很有幫助，建議患者需跟足醫護人員指示用藥。
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