﻿黑白仔 慘遭劏勁亡 警華富邨緝殺手

過去多次發生虐貓事件的香港仔華富邨，昨日再有貓兒遭毒手！今年九歲、暱稱「黑白仔」的流浪花貓，平日常在華富邨內流連，詎料昨午貓義工前往察看時，被發現倒臥血泊，頸上赫然有一道兩三吋長的傷口，疑遭人刀殺，義工於是報警。警方及愛協人員接報後趕到現場，不排除「黑白仔」被人用利器殺死，列作虐待動物案件處理，二十多名機動部隊隊員一度在邨內搜捕疑兇。



居於香港仔華富邨的貓義工陳先生指，疑遭虐殺的花貓是一隻九歲公貓，其毛色黑白相間，被街坊稱作「黑白仔」，牠在五六年前開始在華富邨一帶流連，不時接受貓義工餵養。其身上已植入晶片，以及接受了結紮手術。



接受愛協領域護理 已植晶片



昨午近十二時陳先生一如以往到華樂樓附近察看流浪貓，其間發現「黑白仔」倒臥在二樓平台的鐵欄柵，牠「嗌極都唔郁」。陳先生赫然發現「黑白仔」身上有血跡，頸上有一道兩三吋長的割開傷痕，懷疑牠被人虐殺，於是報警求助。



警方接報後聯絡愛護動物協會人員一同趕赴現場，經檢驗後，證實「黑白仔」已死亡。初步調查後，不排除黑白仔被人以利器殺害，惟警員在現場附近沒有尋獲兇器，加上「黑白仔」身上毛髮沾有唾液，亦可能被狗咬。案件暫列虐待動物處理，由刑事偵緝科跟進。



至昨午四時，警方派出二十餘名機動部隊隊員重返現場，向街坊進行問卷調查，詢問有無可疑人物出沒。警方又在現場一帶搜尋證物，惟沒有發現，約一小時後收隊。



義工稱華富華貴街貓屢遇害



陳先生感歎「黑白仔」死得可憐。他指華富邨、華貴邨自數年前開始便不斷有虐貓事件發生，上月一隻花貓疑被人用地拖棍毆斃，惟貓屍之後被清潔工移走，義工無法求證。他續稱，有義工曾親眼目睹有人在華樂樓高處扔下石頭、玻璃等物，彷彿有人傷害邨內貓兒。去年，華富邨瀑布灣公園亦有冷血兇t徒踢傷街貓的口部，或用燒烤叉在流浪貓背部插出多個血洞，被動物義工視為虐貓黑點。



愛護動物協會發言人指，案件已交警方調查，不方便評論，惟其證實黑白仔是「愛協貓隻領域護理計劃」的成員之一，由於華富邨區內現有約五十隻街貓，故協會召集義工定期餵養，並為其絕育控制數量。