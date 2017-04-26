﻿邨貓時遭殘害 街坊促保安員關注

華富邨已非首次發生虐貓事件，有街坊直斥虐貓狂徒「殘忍」，暴行「無法接受」。有居民認為邨內野貓數量太多，造成滋擾，因而引起部份人不滿或厭惡，最後狠下毒手。



居於華富邨附近的薛小姐指邨內經常有野貓在草叢間出沒，她驚訝有貓兒疑被虐殺，又認為虐貓狂徒行為「殘忍」。她呼籲相關部門，如警方、漁護署及邨內保安積極關注，希望同類事件不會再次發生。



華富邨居民、現年九歲的莫小朋友聽聞有人虐貓後，即表示：「吓，咁恐怖！」她稱以往未見過有人虐貓。但她指出，邨內野貓眾多，平日晚上，不時聽見山邊傳出貓叫聲。



至於育有一名兒子的林小姐稱，她未親眼目擊有人虐貓，惟她聽聞瀑布灣公園早前有狂徒用燒烤叉刺傷貓兒，因此如碰見有人手執武器虐貓，會先「行開少少」，再報警求助。