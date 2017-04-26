﻿歷時逾年談判終協議 兩電准許回報下調後年或減費

政府與兩家電力公司簽訂新一份《管制計劃協議》，兩電的准許回報率將由現時的百分之九點九九，下降至百分之八，為期十五年。環境局局長黃錦星預料，新協議於二○一九年生效後，電費可下調超過百分之五。但兩電均指，電費價格涉及多項因素，目前難以估計新協議生效後電費的調整幅度。



政府與兩電經過逾一年談判終達成新協議，新協議下燃料價條款調整將更頻密，以免兩電積聚巨額帳目盈餘，檢討次數則視乎實際情況。新協議生效日期，中電為明年十月一日起生效，港燈則於一九年一月一日生效，同樣至三三年底屆滿。



黃錦星表示，政府早前聘請的顧問研究建議准許回報率下調至百分之七至九，認為今次下調幅度合適，假設利息、燃料成本等因素不變，預計一九年電費的減幅超過半成。至於協議年期由以往「十年基本加五年視乎情況續約」，一律改為十五年，他解釋由於現役燃煤機組將在未來十多年陸續退役，兩電須投資引入新機組，劃一年期可向兩電提供清晰的投資環境。



黃錦星：研究開放電網



除下調兩電准許回報外，新協議還包括改善可再生能源系統接駁電網的安排。黃錦星指，短期內不會有新供電源頭，但承諾會為此鋪路，包括進行開放電網予第三者使用研究，考慮加強內地電網與香港現有電網聯繫等。



不過，兩電未有明確表示會減電費。中電副主席阮蘇少湄表示，在新回報率下，以去年利潤推算將減少二十一億元，又指電價受一籃子因素影響，其中燃料成本每年的波幅較大，難以預測新協議生效後的電費調整幅度。港燈董事總經理尹志田亦說，未來燃煤量減少、燃料價格亦難以預測，故不推測電費調整幅度，但稱新協議可為未來創造穩定投資環境，有助政府落實環保目標。



能源諮詢委員會委員余遠騁預計，減電費的「蜜月期」只能維持短時間，因兩電陸續投資新發電機組，而天然氣發電比例亦會增加，相信兩至三年後會有加價壓力。