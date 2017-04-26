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﻿美股中段升244點

2017-04-26 列印
　　美國周二股市大幅上揚，杜指中段報二一○○八點，升二百四十四點；納指則報六○二六點，升四十二點。滙控美國預託證券價格中段見六十四點三四港元，升零點五四港元；中移動美國預託證券價格則見八十三點三五港元，升零點一五港元。紐約期金中段報每盎司一千二百六十四點二美元，跌十三點二美元；紐約期油則報每桶四十九點○二美元，跌零點二美元。
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