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﻿馬紹祥專車遭爆竊失政府文件

2017-04-26 列印
■馬紹祥專用座駕疑遭盜竊，右邊車身玻璃遭人打碎。
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　　發展局局長馬紹祥專用座駕疑遭盜竊！據悉，昨日馬紹祥乘坐「AM 9」專車前往尖沙咀科學館附近出席活動，專車當時停在科學館範圍的專用泊位。至晚上約七時半，司機返回上址取車，赫見右邊車身玻璃遭人打碎，玻璃碎片散落一地，遂通知馬紹祥報警求助。

　　消息指，車廂內至少一個公文袋及一部iPad被人偷走，公文袋內裝有政府文件。案件列車內盜竊處理，警方正翻查現場附近「天眼」片段蒐證。據悉當時有閉路電視拍下案發經過，一名男子疑用工具打碎車窗後，即伸手進內取走財物逃去。警方正追緝歹徒下落，並調查其犯案動機。
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