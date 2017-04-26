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﻿專家建議：飯後男士找數　睇戲女士買飛

2017-04-26 列印
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　　男女約會本為開心事，卻為了一張帳單掃興收場。配對公司HK Romance Dating創辦人張蕙萍表示，男女初次約會吃飯，一般由男方全數結帳，以顯風度；若女方覺得「AA制」較為公平，可提出分擔部份金額；若男方拒絕，女方應讓對方付錢。「男士最唔鍾意大庭廣眾同女士為錢銀而嘈。」她指，女方可在日後再次約會，例如看電影時，自行提出買票，為男士分擔。

　　事件鬧得熱烘烘，身為「主角」的日本燒肉店「牛角」亦趁機推出四百九十六元的「網燒真戀人．AA祭二人餐」（見圖），套餐包括和牛牛肋肉、前菜及飲品兩杯等，並呼籲食客攜同戀人光顧，獲網民大讚「有諗頭」及「靚抽」。
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