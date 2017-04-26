﻿傳真社獲四樣本 兩個有問題 安達邨防火電線疑不符標準

傳真社早前在觀塘安達邨取得專門用於消防設備、具耐火功能的防火電線送往荷蘭化驗，結果發現四個樣本中，有兩個不符合國際標準，隨時令消防裝置在火警中失效，造成潛在安全風險。有關電線的製造商及供應商質疑取樣方法，強調生產過程嚴謹。



傳真社去年中接獲電器業界人士舉報，指由業內人士組成的香港電器工程商會及香港機電工程商聯會接獲關於防火電線不符標準投訴，涉及啟東電線電纜有限公司生產的FR7211型號防火電線。



啟東是本地主要電線供應商，亦是本港最大防火電線製造商之一，曾為觀塘安達邨、柯士甸The Austin，以及港大百周年校園等至少十四個公共屋邨工程、四個私人住宅項目及六個公共工程項目提供同款防火電線。



涉事供應商質疑取樣方法



傳真社將在觀塘安達邨已安裝消防系統取得四條電線樣本，送交荷蘭認證機構測試，發現當中兩條不符標準，未能在高溫下維持三小時的電力供應，其中一條只維持一小時十四分鐘，另一條於測試二十六分鐘後停止供電。



啟東董事總經理于健安回應傳真社查詢時，拒絕確認有關電線由啟東供應，質疑傳真社取得的電線來源，又認為電線安裝後再拿下來已影響質素。



他強調公司生產過程嚴謹，又指同款防火電線由東莞廠房生產，去年已知悉政府部門接獲相關產品投訴，消防處及海關亦曾向啟東查詢，事件已交由律師跟進。



房屋署回應指，啟東生產的相關型號防火電線曾用於二十個房委會公屋項目，強調所有防火電線須符合消防處指定的國際標準，房委會會在不同階段進行審查，確保符合要求。