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﻿斧頭賊又劫便利店 八日三宗

2017-04-26 列印
　　持斧賊八日內三度打劫便利店！旺角一間便利店昨凌晨被一名持斧男子打劫，搶走五千八百元現金，得手後奪門逃去。職員其後報警求助，事件中無人受傷。經初步調查後，警方相信案件與日前兩宗同類劫案有關，現正追緝歹徒下落。

　　涉事便利店位於旺角界限街十四號，昨凌晨三時許，一名身穿黑衫黑褲、戴黑色鴨舌帽及口罩的男子在店內亮出一把斧頭，向兩名女職員揚言打劫。二人不敢反抗，將兩部收銀機內合共約五千八百元現金交出。賊人得手後，旋即奪門逃去。

　　警方將案件列作行劫處理，交旺角警區刑事調查隊第五隊跟進。

  由於早前屯門及長沙灣均發生同類案件，警方不排除是同一人所為，正追緝一名三十多歲、高約一點七米的瘦身材男子歸案。
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