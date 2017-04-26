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﻿25理科大學生獲創新科技獎學金

2017-04-26 列印
　　由創新科技署、滙豐及青協合辦的「創新科技獎學金計劃」，昨嘉許二十五名本地大學傑出理科學生。有學生以「垂直耕種」概念獲獎，技術有助本地種植，收成速度加快一倍。

　　創新及科技局局長楊偉雄表示，過去六年共有一百五十名大學生獲獎，期望更多年輕人投身創科界發展。計劃甄選委員會主席陳智思亦讚賞今屆得獎學生水準高。

　　其中一名得獎者是理大食物安全及科技系二年級生顏文政，他提出「垂直耕種」概念，用LED燈照明植物，收成可快一倍。他指，現時香港自行種植的蔬菜只有百分之二，食物一旦受到污染便難以追查源頭，而且難以支撐糧食危機。

　　他獲四洲集團主席戴德豐擔任其導師，指導他食品供應上的知識，並將會利用實報實銷的十五萬元為上限的獎學金，到美國加州柏克萊大學學習環境科學知識。
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