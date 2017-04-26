 Advertisement
  • 2017年4月26日 星期三
  • 23º
  • 96%
熱門： 共享單車曾守明換肝聯合航空陳瀅

日報新聞 > 港聞

﻿警長涉騙學警雜費被捕

2017-04-26 列印
　　一名西區分區男警長涉嫌詐騙。涉案警長一二年至一三年擔任學警訓練副班主任期間，涉詐騙學員雜費，至今已知涉及金額約九萬多港元。

  港島總區重案組探員早前展開調查，昨日將他拘捕，他獲准保釋候查，下月中向警方報到。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd