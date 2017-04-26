 Advertisement
  • 2017年4月26日 星期三
  • 23º
  • 96%
熱門： 共享單車曾守明換肝聯合航空陳瀅

日報新聞 > 港聞

﻿中大獲資助研炎症性腸病成因

2017-04-26 列印
■中大教授黃秀娟（右）及校長沈祖堯教授（左）介紹研究項目。
Previous Next

        較常在兒童或年輕時期發病的炎症性腸病克隆氏症，本港過去二十年間上升七倍，但病因至今未明。中大獲紐約一慈善基金資助一百八十萬美元（約一千四百萬港元），夥拍澳洲及中國內地多個科研中心，進行為期三年研究，解開炎症性腸病成因之謎。

        克隆氏症可影響患者整條消化道，由口腔至肛門的任何位置都有機會發炎、潰瘍，甚至出血，病徵亦會伴隨終身。腸道頻繁發炎可導致纖維化，造成腸道阻塞，腸道內的滲漏及膿泡更會產生不正常管道而造成瘻管，蝕入鄰近器官，嚴重更會出現穿腸，引致敗血症等併發症。現時治療方法包括藥物及切腸手術。

  中大醫學院內科及藥物治療學系教授黃秀娟指，炎症性腸病成因至今未明，相信長期吸煙、吃快餐和預製食物、從環境中接觸太多抗生素或會增加患病風險。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd