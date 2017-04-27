﻿爆竊局長車落網 江西匪橡筋彈珠破窗

內地「爆窗黨」南下搵食！發展局局長馬紹祥的座駕前晚停泊尖沙咀時遭車內盜竊，賊人用橡筋彈珠破窗，偷走車內一個公事包及一部iPad。警方接報調查後，二十小時內閃電拉人，昨午於尖沙咀逮捕兩名持雙程證的男子，相信他們另涉兩宗爆車窗的盜竊案。本報發現類似「破窗神器」網上有售，標價約數十元人民幣，最平宜一元人民幣也有交易。



警方油尖警區重案組接手調查案件，透過現場各閉路電視片段，鎖定一名目標男子，發現他早前曾在區內犯案。探員翻查資料，發現他經常在尖沙咀彌敦道八十三至九十七號華源大廈一賓館逗留。昨午約三時，警方派出多名警員掩至上址埋伏，未幾發現目標男子跟另一人返回賓館，於是將兩人拘捕。



警檢回公事包及文件



消息指，被捕兩人分別姓彭（二十八歲）及黎（二十三歲），均為江西人，持雙程證來港。前晚馬紹祥的座駕停泊於科學館的停車場，其中一名疑犯在附近「睇水」，另一男子走近汽車，迅速以彈珠擊碎後座一面玻璃，伸手入車內取走一個啡色公事包及一部iPad。其後，有人發覺公事包無用，將之丟棄在二百米外的百周年紀念花園內。



昨午五時許，警方將其中一名疑犯押返百周年紀念花園，在花槽內搜索約十五分鐘，檢回一個啡色公事包及文件，之後將疑犯押上警車離去。經初步調查後，警方相信兩名疑犯還涉及前日兩宗發生在深水埗以及旺角的車內盜竊案。



兩匪另涉兩宗車內盜竊



案發時，「天眼」拍得賊人用工具七秒內把車窗敲破。網上亦有類似的破車窗器具售賣，有關器具原本於逃生及救援用途。車禍後，車架變形往往令車門不能打開，司機以及乘客即可用破車窗器敲破玻璃逃生。用家只需用破車窗器的頭端敲打玻璃，一下便破窗。記者在淘寶網發現，破車窗器一般定價數十元人民幣，最便宜一元人民幣便有交易。



