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﻿特朗普減稅美股向好

2017-04-27 列印
  美財長努欽今晨公佈特朗普政府減稅方案細節，建議將企業稅率大幅下調至一成半，個人稅項下調至最高三成半，並建議廢除遺產稅。

  美國周三股市繼續向好，杜指中段報二一○五九點，升六十三點；納指則報六○三七點，升十二點。滙控美國預託證券價格中段見六十四點三四港元，升零點五四港元；中移動美國預託證券價格則見八十三點三五港元，升零點一五港元。
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