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﻿訪客︰連便利店都無

2017-04-27 列印
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　　郵輪碼頭商業區有五成二區域未營業，記者到場視察，商舖十室九空，僅得數名保安人員巡邏，有訪客批評碼頭「連便利店都無」，儼如「死城」。

　　李先生昨午與女朋友到郵輪碼頭閒遊，兩人認為碼頭風景很美，但「連便利店、買些小食嘅地方都無，人流又少，好似死城。」有碼頭保安員表示，停泊郵輪數目不多，「一星期最多一、兩隻」，客流極少，又指碼頭餐廳只有一、兩間，食物選擇少，大部份員工都「帶飯」。
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