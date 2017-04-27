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﻿港大研究：大埔最多兒童受傷 元朗多虐兒

2017-04-27 列印
　　兒童受傷風險與居住地區息息相關！港大昨公佈全港十八區兒童受傷研究報告，發現過去十二年間，有逾七十四萬兒童人次因受傷而接受急症室服務，最常見的是家居意外。而全港受傷情況最多的地區為大埔，每十萬人便有六千五百宗受傷個案。港大分析○一至一二年間，零至十九歲兒童或青少年因受傷到急症室求診數據，發現兒童受傷率最高為大埔區，其次是北區，而大埔發生毆打、交通、工業或運動意外的受傷求診個案最多，元朗則是虐兒受傷個案最多地區。
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