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﻿村屋破四千萬元大麻場

2017-04-27 列印
■被捕越南男子，涉嫌大麻植物種植。
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        繼本月上旬警方破獲一個大麻種植場後，警員昨日再拘一名越南男子，涉嫌大麻植物種植，並於粉嶺一間村屋搗破一個大麻種植場，檢獲一千七百棵大麻，市值高達四千萬元。警方指，這次是近十年來破獲的最大宗大麻種植案。

　　大埔警區特別職務隊人員早前接獲線報，稱有人利用村屋種植大麻。探員經深入調查後，前日中午約十二時展開行動，掩至大埔九龍坑新圍一間村屋，在內發現約一千七百棵懷疑大麻，市值逾四千萬元。

　　行動中，警方亦在屋內拘捕一名五十一歲越南男子，涉嫌大麻植物種植。警方表示，相信有關行動已成功瓦解一個種植大麻集團，現正追緝其他涉案人士。案件現交毒品調查科人員跟進。





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