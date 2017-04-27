﻿清潔工遭夾斃 司機涉醉駕

觀塘發生一死一傷致命交通意外（見圖），一名清潔工人昨晚將垃圾箱推到路邊擺放時，遭一輛七人車撞倒，夾在七人車與另一輛私家車之間，慘成「人肉三文治」重傷昏迷。他由消防員救出，送院不治，跟車工人亦受傷送院，司機涉酒後駕駛被捕。



死者姓黎（五十四歲），為清潔工人，昨晚八時許，黎在開源道近鴻圖道一幢工業大廈工作，一輛七人車沿開源道中線駛至，先撞向路邊一輛貨車，將站在旁邊姓呂跟車工人（四十餘歲）撞傷，再衝前撞及推着垃圾箱的黎，將黎推前撼向停靠路邊一輛私家車，黎慘遭夾在兩車之間重傷被困，救出送院證實斃命。