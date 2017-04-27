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﻿休班警截停郵車 監警會：行為不當屬實

2017-04-27 列印
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　　監警會平均每年接獲五至六宗涉及休班警員投訴，昨公佈的三宗個案中，有兩宗被指不適當披露警員身份，分別被裁定行為不當及濫用職權。

　　其中一宗個案，被投訴的休班警員前年在駕駛期間，因不滿前面郵政車司機駕駛方式，以超車及倒車令對方需突然煞車，該名休班警員下車後向郵政車司機展示委任證，更聲稱會控告對方「不小心駕駛」。監警會指涉事休班警員行為是不恰當及不必要，建議對其增加一項「未經舉報但證明屬實」的行為不當指控，建議對其採取紀律覆檢，嚴重可革職。

　　另一個案涉及一名休班警員因家人在開車時，刮花投訴人的車輛，警員下車並向投訴人表露身份，期間雙方發生口角，被指控濫用職權。
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