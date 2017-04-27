今屆一百九十六隊參賽隊伍經過逾百場激辯，中英文組決賽共四隊精英-（中文組）趙聿修紀念中學對華英中學，及（英文組）PLK Centenary Li Shiu Chung Memorial College對St. Paul's Co-educational College，將在總決賽當日爭奪王者殊榮。大會更邀請到政務司司長張建宗先生擔任主禮嘉賓，以及多位城中名人及教育界精英擔任評判，陣容鼎盛。有意入場觀賽人士，請由即日起至五月十八日，列印QR Code上的印花及一個有效的《星島日報》報頭，到星島中心或指定7-11便利店換領，詳情請瀏覽www.stheadline.com/debate。入場券數量有限，請即行動！
星島全港校際辯論比賽 總決賽入場券免費換領
今屆一百九十六隊參賽隊伍經過逾百場激辯，中英文組決賽共四隊精英-（中文組）趙聿修紀念中學對華英中學，及（英文組）PLK Centenary Li Shiu Chung Memorial College對St. Paul's Co-educational College，將在總決賽當日爭奪王者殊榮。大會更邀請到政務司司長張建宗先生擔任主禮嘉賓，以及多位城中名人及教育界精英擔任評判，陣容鼎盛。有意入場觀賽人士，請由即日起至五月十八日，列印QR Code上的印花及一個有效的《星島日報》報頭，到星島中心或指定7-11便利店換領，詳情請瀏覽www.stheadline.com/debate。入場券數量有限，請即行動！
爆竊局長車落網 江西匪橡筋彈珠破窗
內地「爆窗黨」南下搵食！發展局局長馬紹祥的座駕前晚停泊尖沙咀時遭車內盜竊，賊人用橡筋彈珠破窗，偷走車內一個公事包及一部iPad。警方接報調查後，二十小時內閃電拉人，昨午於尖沙咀逮捕兩名持雙程證的男子，...
2017-04-27
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
第一摩廈「上海之巔」 超高速電梯55秒攻頂
中國第一摩天大廈上海中心共有一百一十八樓，距離地面近五百五十米的世界最高觀景台「上海之巔」正式對外開放，遊客由地下乘坐超高速電梯前往觀景台，全程僅需五十五秒。 上海中心坐落位於浦東新區陸家嘴，建築總高度為六百三十二米，是中國最高摩天大廈，亦是僅次於杜拜哈利法塔的世界第二高樓。 位於大廈一百一十八樓的觀景台「上海之巔」經過一年試業後，昨日正式對外開放。觀景台離地五百四十六米，呈三角環形佈局，四周均設有超大型落地玻璃幕牆，遊客可三百六十度俯瞰上海風光，細看黃浦江兩岸，並用全新角度觀賞東方明珠、金茂大廈、環球金融中心等摩天大樓。 上海中心設有多部超高速電梯，遊客由地庫二層...
2017-04-27
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
伊萬卡出席G20婦女峰會 為特朗普講好話即被噓
美國總統特朗普被揭過往曾發表性騷擾女性言論，擔任白宮顧問的白宮第一千金伊萬卡出席二十國婦女高峰會時，公開稱讚其父不遺餘力推動婦女權益。有關言論惹來與會人士不滿，主持人甚至質疑伊萬卡的第一千金身份。 伊萬卡周二在柏林出席二十國婦女高峰會一個小組討論會，德國總理默克爾、國際貨幣基金組織總裁拉加德等；伊萬卡發言時稱讚其父不遺餘力推動婦女、家庭權益，形容特朗普是家庭捍衞者，場內即時噓聲四起。 伊萬卡回應稱，雖然外界不斷批評其父，亦留下根深柢固的負面印象，但自己所認識的父親並非如外界形容般，特朗普集團已聘請數以千計女性僱員，且認同女性能力媲美男性。她指，在自己成長期間，父親一直...
2017-04-27
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
西貢松濤苑2,093方呎 3房1套擁抱翠綠
西貢清水灣道一帶建有少量具規模的豪宅屋苑，包括是次介紹的松濤苑，放盤洋房實用面積為2,093方呎，內部裝潢典雅，3房1套設計，外連私人花園，享嫩綠景致，是不少愛寧靜愛翠綠人士擇居之選。 松濤苑...
2017-04-27
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
企業稅減至15% 特公佈大減稅 美股回軟
美股周三早段繼續向新高水位進發，杜指曾升74點，攀上21070點，再創新高紀錄；科技股為主的納指亦升13點，見6039點新高。市場憧憬總統特朗普在本港周四凌晨時分公佈的減稅大計，將為刺激經濟注入新的生命，利好美匯走強。 白宮今晨公佈總統特朗普提出的稅務改革計劃，包括將企業所得稅率由35%大幅下調至15%。其他改革建議包括，將個人入息稅等級，由七個減至三個，稅率分別為10%、25%及35%。有國會議員擔心，改革建議將令美國的聯邦赤字增加，要求作出修訂。 twitter活躍用戶大增 杜瓊斯工業平均指數其後曾見21065點，隔日升69.58點；納斯達克指數早段曾見6038...
2017-04-27
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
曼市打吡 牛魔王現身
曼聯剛晉級歐霸盃四強，相反曼城於足總盃出局本季篤定四大皆空。今晚英超曼徹斯特打吡，近況著火的紅魔中場安達靴里拉誓言領軍作客全取三分，從對方手上搶走第四名的歐聯席位，冷敲四點一五倍客勝。（now621台、LeSports HK App周五凌晨3:00直播） 雖然紅魔在英超首循環曼市打吡主場落敗，但時移勢易，藍月剛於周日英足盃四強加時遭阿仙奴淘汰，狀態和士氣都不及首循環對碰之時。反觀，紅魔上周四成功晉身歐霸盃四強，英超又保持二十三輪不敗，今晚有力反客為主。 各賽事近三場獨取一球三助攻的西班牙中場安達靴里拉豪言，要助球隊大打落水狗：「我們狀態大勇，今仗要一顯實力。目前己隊...
2017-04-27
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
上海車展 德國概念搶風頭
正舉行得如火如荼的上海國際車展，以Committed to Better Life（致力‧美好生活）為主題，說到今年最「致力」參展的品牌，要數兩大德國車廠奧迪及平治，兩家均以國際車展最高規格陣容示人，...
2017-04-27
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
「補償」陪好老婆 「香港拳王」曹星如攬妻睇小精靈
29歲的亞洲拳王曹星如(Rex)，上月締造職業生涯21連勝紀錄，繼續為港人爭光。練拳生涯成日忽略愛妻阿嵐(Laam)的「神奇小子」，日前終於兌現承諾，化身溫柔男陪長髮太太行街Shopping。日前傍晚...
2017-04-27
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——區會批公帑自肥須煞停
政府把部份權力下放，讓地區享較大自主權，籌辦社區活動，原意是區議員熟知民情，由他們批准工程和活動撥款，可以貼近社區需要，然而審計署質疑，區議會規管議員的利益申報機制不夠嚴謹，存在利益衝突風險，區議會必須糾正，以免出現違法的行為。 審計署衡工量值報告指出，去年政府撥款三億六千多萬元給各區議會籌辦「社區參與計劃」，經審查後，發現三個問題：一是社區活動撥款逾七成用於文娛康體等，公民教育和樓宇管理撥款各佔不足百分之二，質疑是否切合社區需要；二是過去幾年社區活動舉辦次數下跌逾百分之三，參與人數亦跌一成三，但總開支卻上升一成七；三是部份撥款項目涉利益衝突，有區議員未有適時申報利益，有人...
2017-04-27
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
莫雷拉兩W兼奪標
昨晚有兩場盃賽，其中韓國馬事會錦標由姚廄「綠茵風采」勝出，鞍上人莫雷拉另贏東廄「獻惑」起孖；而另一錦標聖佐治挑戰盃，則由偉廄「競駿時代」奪得。至於梁家俊憑「喜菜」贏馬，另得一亞兩季，險勝騎師王。苗禮德...
2017-04-27
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6