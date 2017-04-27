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﻿星島全港校際辯論比賽 總決賽入場券免費換領

2017-04-27 列印
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        　　由《星島日報》、《英文虎報》及教育局合辦，第三十二屆「星島全港校際辯論比賽」，是學界年度盛事，多年來已培育了無數辯論精英和尖子，訓練學生讀、寫、聽、講之雙語能力、辯才、思考及組織能力，提升時事觸覺及對通識學習的興趣。總決賽將於二○一七年五月十九日假灣仔伊利沙伯體育館舉行，請即換領免費入場券，親臨欣賞精采辯戰。

　　今屆一百九十六隊參賽隊伍經過逾百場激辯，中英文組決賽共四隊精英-（中文組）趙聿修紀念中學對華英中學，及（英文組）PLK Centenary Li Shiu Chung Memorial College對St. Paul's Co-educational College，將在總決賽當日爭奪王者殊榮。大會更邀請到政務司司長張建宗先生擔任主禮嘉賓，以及多位城中名人及教育界精英擔任評判，陣容鼎盛。有意入場觀賽人士，請由即日起至五月十八日，列印QR Code上的印花及一個有效的《星島日報》報頭，到星島中心或指定7-11便利店換領，詳情請瀏覽www.stheadline.com/debate。入場券數量有限，請即行動！
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