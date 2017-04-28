﻿獅隧入口截車流 消防暖男公路勇救貓

一名鐵騎士不顧自身安危在公路停車救小貓，愛心感動無數網民！一隻小貓昨早在繁忙獅子山隧道公路「過馬路」，隨時命喪輪下，一名鐵騎士恰巧駕車駛過，動了惻隱之心，把電單車停在路邊，下車截停繁忙的交通，救起命懸一線的小貓。其拯救過程被駕車人士拍下，上載社交平台，大批網民激讚，救貓男士為「男神」及「英雄」，原來這名「護貓男」是一名健碩俊朗的消防員。



洋名Kevin的郭姓網民昨天在其facebook上傳多張相片，他稱早上往長洲上班途中，駕駛電單車駛經獅子山隧道公路時，見到馬路中「一（口舊）嘢……郁嘅」，再看方知是一隻小貓。他當時心想即使折返，小貓也可能被輾斃，「行咗陣，點都唔忍心」，於是將電單車泊在路邊，下車走到馬路中心截停車流，發現小貓安好，即時撿起牠。



幸好小貓身上沒傷痕，路上車輛見狀亦紛紛減速。有司機為Kevin開路，讓他得以安全返回電單車。Kevin小心翼翼把小貓放入袋中，讓牠乘一趟「順風車」。從他上載相片可見，小貓只有手掌般大小，相信是幼貓。



漫畫家贈畫讚善舉



相關圖文引起大批網民讚賞，不足十小時便有逾兩萬人讚好，留言紛紛將Kevin封為「男神」、「英雄」、「真男人」，亦有不少人坦言極為感動，祝福他「好人有好報」，又指「好在貓貓遇著你」。facebook專頁「芝麻羔Dreamergo」更就事件畫了一幅卡通圖片，以感謝Kevin善舉。



有女網民被Kevin英勇救貓行動吸引，直指「想嫁他」。Kevin早已「名草有主」，上月剛剛新婚，其太太亦分享相關報道：「點解我老公咁有型，高大威猛又有愛心。」並為其行善感到驕傲。有自稱是Kevin「朋友的朋友」的網民，透露他是一名消防員，駐守長洲滅火輪消防局。



本報記者昨天致電該消防局查詢，惟對方沒有正面回應，僅指：「o依家網上嘅消息都好準確啦。」



至昨午約三時半，Kevin再在facebook上撰文，稱已將小貓交予「期待回家領養平台」在長洲的獨立貓義工，又指不少網民向他查詢領養事宜，讓其感受「人間有愛」。