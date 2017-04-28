﻿孤雛暫寄義工團 待有心人領養

小貓先被消防員救起，旋即被貓義工接收。承諾照顧小貓的有心人正是「期待回家領養平台」的許先生，他在網上看見Kevin勇救小貓，隨即聯絡對方，希望接收小貓。



「期待回家」一五年末成立，是一個專為貓兒提供領養服務的網上平台，創辦人李小姐任獨立義工多年，協助「無主孤貓」尋覓居所，聚集一班有心人組成平台，並在社交網上開設專頁，宣揚領養貓兒的活動。



網上刊登領養資訊



有成員表示，「期待回家」全港各處均有獨立義工負責暫時收養孤貓，平台每月會舉行「領養日」，如義工希望為接收的貓兒覓得新主人，可為貓兒報名出席領養日，讓有心人領其回家。