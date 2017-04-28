﻿涉遊行違法 警拘九人

民陣去年十一月初發起反釋法遊行，部份示威者途中離開隊伍，轉往西環中聯辦示威，過程中堵塞馬路交通，險演變成四千人「佔領西環」。警方經調查後，昨日拘捕九人，包括香港眾志常委林淳軒、林朗彥、社民連主席吳文遠等，被控煽惑他人擾亂公眾秩序、參與非法集結等罪名。各人獲准保釋，下周五提堂。



警方昨早就「佔領西環」事件，先到涉事九人的寓所採取拘捕行動，之後帶到西區警署落案。林淳軒及吳文遠分別被控兩項及一項煽惑他人擾亂公眾秩序；社民連副秘書長周嘉發被控阻差辦公及襲警；林朗彥、社民連成員陳文威、嶺南大學學生會前會長鄭沛倫、大專政關盧德昌、葉志衍、六十五歲男子周樹榮則被控非法集結。葉志衍同時被控阻差辦公。各人均獲准以一千元保釋，案件將於下周五提堂。



林淳軒認為，警方近日高調拘捕民主派，反映特首梁振英卸任前大清算，他又指政府都對爭取民主的人以毫不留情的方法打壓，香港市民更要站出來發聲。林朗彥則稱，今次事件加上四名立法會議員的司法覆核案結果出爐在即，顯示政府企圖以政治原因打壓反對派。



吳文遠表示，自己今年已經第三次被拘捕，可見政治的打壓形式層出不窮，又指政府用盡理由進行政治檢控，目的是阻止任何人表達對政府的不滿，達致殺一儆百、白色恐怖的效果，強調自己無畏無懼，不會因政治打壓而妥協。



去年11月反釋法示威



案件發生於去年十一月六日，一批參與反釋法遊行的示威者，中途離開隊伍，走到干諾道西及德輔道西近中聯辦一帶示威，有人手持竹枝、磚頭等雜物，衝擊警方防線，警方多次施放胡椒噴霧驅散人群，俗稱「速龍小隊」的特別戰術小隊亦有到場增援，期間德輔道西一帶交通一度受影響，港鐵西營盤站曾被封閉。事件擾攘九小時後，多人被警方制服，示威人士陸續散去。