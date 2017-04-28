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﻿美股中段跌23點

2017-04-28 列印
　　美國周四股市個別發展，杜指中段報二○九五一點，跌二十三點；納指則報六○三七點，升十二點。滙控美國預託證券價格中段見六十四點三港元，升零點一港元；中移動美國預託證券價格則見八十三點○六港元，升零點五四港元。紐約期金中段報每盎司一千二百六十七點八美元，升三點六美元。
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