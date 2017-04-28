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﻿帳委會就監管慈善機構公開聆訊

2017-04-28 列印
■石禮謙指帳委會將就「政府對慈善機構的支援及監察」及「監察慈善籌款活動」，召開公開聆訊。
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　　審計署前日發表報告，炮轟政府監管本港慈善機構的制度存在漏洞。立法會政府帳目委員會主席石禮謙昨表示，帳委會在召開閉門會議後，決定於下月初就報告的首兩個項目「政府對慈善機構的支援及監察」及「監察慈善籌款活動」，召開公開聆訊。

　　石禮謙認為，兩個項目牽涉的範圍廣泛，而金額亦相當龐大，同時牽涉政府管治和監察問題，因此有需要盡快進行公開聆訊。

　　他續說，帳委會下月初會再開會，研究是否需要就其他項目，包括「提供區議會撥款以推行社區參與計劃」及「獎券基金資助項目的管理」，召開公開聆訊，並會實地考察啟德郵輪碼頭後，再決定會否就有關項目召開公開聆訊。
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