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﻿龍華酒店煮食爐搶火 廚房工燒傷

2017-04-28 列印
　　以紅燒乳鴿馳名，有逾七十年歷史的沙田下禾輋村龍華酒店，昨晨近十一時，發生火警意外。一名五十七歲姓何酒店廚房工人，在廚房開爐煮食物期間，火爐突然發生搶火，何不及走避，手及背部被火灼傷，其他同事見狀協助救火及報警。消防員到場火勢已被撲滅，救護員將傷者送院，無性命危險。消防調查後認為火警無可疑。

　　龍華酒店為本港最古老的酒店之一，至今已有逾七十年歷史。上世紀五十年代，龍華酒店是香港著名的園林酒店，當年不少電影公司借用地方拍攝，如紅線女、陳寶珠、蕭芳芳及李小龍等。

  八五年開始，龍華酒店開始轉型以餐館形式營運，並以紅燒乳鴿為招牌菜，末代港督彭定康亦曾是熟客。
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